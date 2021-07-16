Украина потеряла больше 100 миллиардов долларов из-за оккупации РФ Крыма: озвучены цифры

Потери от оккупации Россией Крыма составляют $135 млрд или же примерно 75% ВВП Украины в 2013 году. Оценка ущерба произведена, дабы компенсировать эти потери через международные суды, обязав РФ выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, которые причастны к оккупации.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии. "Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать методики определения убытков", – сказал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Отметим, что первичная оценка, которая была сделана Минюстом в 2014-м и учитывались не все факторы, составила $106 млрд. отмечается, что $135 млрд – это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости ($42,7 млрд), потери частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), потери государства ($14 млрд) и местных общин ($1,7 млрд).

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Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях составили 375 млрд грн.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд гривен, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" оккупированного Россией Крыма планируют провести мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде полуострова. Его сумма может составить до 10-20 трлн рублей.