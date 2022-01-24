Половина украинцев за досрочные выборы президента и Рады: более 60% не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок

Больше половины опрошенных украинцев – 53,6% – поддерживают досрочное проведение парламентских выборов. 47,2% респондентов убежденны, что стране необходимы и досрочные перевыборы главы государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии. Интересно, что примерно столько же участников опроса – 46,5% – преждевременных выборов президента не хотят.

При этом подавляющее большинство респондентов (62,5%) не поддерживают идею, что действующий гарант Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй президентский срок. Лишь 30,3% респондентов уважают это право и допускают такую вероятность.

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Также главным конкурентом Зеленского в выборной перспективе опрошенные граждане Украины видят лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. За его политическую силу в парламент проголосовали бы 18,5% всех опрошенных, а за кандидата в качестве седьмого президента - 20,9% (Зеленского в этом случае поддержали бы 23,5%).

"Опрос проводился методом телефонных интервью. Мы неоднократно обращали внимание экспертной общественности на то, что метод исследования влияет на результаты. Респонденты, опрошенные по телефону, более состоятельные, имеют несколько более высокий уровень образования и более активны, чем респонденты, опрошенные методом личных (face-to-face) интервью", – пояснил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, негативно ко второму сроку Владимира Зеленского на посту государственного лидера отнеслось большинство украинцев и до Нового года.