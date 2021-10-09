Пока под дом Порошенко сгоняли титушек, он с волонтерами делает маскировочные сетки на фронт – Сюмар

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар рассказала, где находился пятый президент Украины Петр Порошенко, пока под его домом сгоняли титушек на проплаченный протест. По ее словам, он с волонтерами делал маскировочные сетки на фронт на Донбассе.

Об этом она в субботу, 9 октября, написала на своей странице в Facebook. Сюмар отметила, что в офисе "Европейской Солидарности" подобные сетевязательные акции происходят каждые выходные. Она прикрепила соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Это традиционное место сбора волонтеров, которые уже приходят буквально семьями, история, которая показывает кто есть кто, написала нардеп.

Видео дня

"В то время, когда Банковая продолжает нанимать детей и студентов на "акцию" под домом Порошенко, он сам в офисе ЕС вместе с волонтерами, которые вяжут маскировочные сетки для фронта", – отметила Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в СМИ появилась информация о том, что ночью в социальных сетях набирались группы молодежи для "протеста" под домом пятого президента Украины Петра Порошенка за оплату в размере 500-700 гривен. Для "картинки" также удалось собрать несколько десятков титушек.