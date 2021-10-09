"Европейская Солидарность" требует от Уполномоченного по правам ребенка отреагировать на участие несовершеннолетних в проплаченных акциях – Геращенко

В СМИ появилась информация о том, что ночью в социальных сетях набирались группы молодежи для "протеста" под домом пятого президента Украины Петра Порошенка за оплату в размере 500-700 гривен. Для "картинки" также удалось собрать несколько десятков титушек.

Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она прикрепила соответствующие фото и потребовала от Уполномоченного по правам ребенка отреагировать на участие несовершеннолетних в проплаченных акциях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Она отметила, что это не первый случай, когда Банковая использует детей в грязных провокациях. По ее словам, ровно год назад, в так называемом шоу "5 вопросов от президента", с бумажками у избирательных участков стояли дети. Геращенко рассказала, что тогда обратилась в правоохранительные органы, но получила "отписки".

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"Наша фракция официально обратилась к Уполномоченному по правам ребенка Дарьи Герасимчук с требованием немедленно вмешаться и отреагировать на втягивание несовершеннолетних в политические акции, привлечение их к проплаченных "митингов", – написала она.

Геращенко подчеркнула, что эти противозаконные действия должны получить оценку правоохранительных органов. Надо, наконец, назвать тех, кто собирает и проплачивает все эти "протесты" детей с закрытыми лицами, написала она.

"Наша фракция позвонила госпоже детском омбудсмену с требованием немедленно выехать в Козин, связаться с родителями несовершеннолетних, убедиться, обладают ли они информацией об участии детей в так называемых "митингах" и давали на это согласие, как того требует законодательство", – отметила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ирина Геращенко заявила о необходимости расследовать выдачу "Укрэксимбанком" кредита в размере 60 миллионов долларов фирмам Сергея Брюховецкого. Она отметила, что это может подпадать под финансирование терроризма.