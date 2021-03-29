Пока мир принимает молниеносные решения, у нас неделю отмывают ОП
Гулял вечером около ОП.
Восемь с*ка дней отмывают фасад здания. И до сих пор так и не отмыли.
Висит спецодежда.
Ходят мойщики
Разбросаны шланги.
Заколочены двери.
XXI век.
Мы каждый день читаем новости, как по всему миру темпы строительства, инноваций и внедрений бьют рекорды по скорости.
В Австралии, 100 дней потребовалось Маску, чтобы построить 100 мВт станцию.
В Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1000 коек.
В Израиле за три месяца практически полностью вакцинировали все население страны
В мире научились не только мгновенно принимать важнейшие решения, но и молниеносно их внедрять в жизнь.
Но в Вилобаджио никто никуда не спешит.
Зачем спешить? Куда спешить?
И правда, у нас же ещё вся жизнь впереди.
Какие бл*дь реформы вы ждёте?!
Какие мобильные госпитали вам обещали?!
Какие темпы вакцинации вообще могут быть?!
Вдумайтесь.
Они 1/4 месяца просто отмывают фасад здания, где работает президент Украины.
Парни.
Ну это же блин ваше лицо.
Ну это же какая- никакая визитная карточка страны.
Ну это же в конце концов вопрос принципа - сделать за сутки и забыть.
Ну Ё-моё...
Какая-то тотальная импотенция и профнепригодность во всем.
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