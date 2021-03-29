Гулял вечером около ОП.

Восемь с*ка дней отмывают фасад здания. И до сих пор так и не отмыли.

Висит спецодежда.

Ходят мойщики

Разбросаны шланги.

Заколочены двери.

XXI век.

Мы каждый день читаем новости, как по всему миру темпы строительства, инноваций и внедрений бьют рекорды по скорости.

В Австралии, 100 дней потребовалось Маску, чтобы построить 100 мВт станцию.

В Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1000 коек.

В Израиле за три месяца практически полностью вакцинировали все население страны

В мире научились не только мгновенно принимать важнейшие решения, но и молниеносно их внедрять в жизнь.

Но в Вилобаджио никто никуда не спешит.

Зачем спешить? Куда спешить?

И правда, у нас же ещё вся жизнь впереди.

Какие бл*дь реформы вы ждёте?!

Какие мобильные госпитали вам обещали?!

Какие темпы вакцинации вообще могут быть?!

Вдумайтесь.

Они 1/4 месяца просто отмывают фасад здания, где работает президент Украины.

Парни.

Ну это же блин ваше лицо.

Ну это же какая- никакая визитная карточка страны.

Ну это же в конце концов вопрос принципа - сделать за сутки и забыть.

Ну Ё-моё...

Какая-то тотальная импотенция и профнепригодность во всем.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.