Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что только Украина и НАТО имеют право решать, как дальше будут развиваться их отношения, в том числе и в вопросе вступления в Североатлантический альянс. Так в украинском дипломатическом ведомстве отреагировали на опубликованные на сайте российского МИД проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах безопасности России и государств-членов НАТО, – пишет Виталий Портников в блоге на vot-tak.tv.

Как известно, одним из основных предложений Кремля Соединенным Штатам и НАТО в целом является отказ от присоединения к альянсу бывших советских республик, причем Украина выделена отдельно.

Спикер украинского МИД подчеркнул, что восстановление безопасности на европейском континенте зависит прежде всего от готовности России прекратить дестабилизацию соседних стран.

"Именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности" — подчеркнул Олег Николенко.

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"Отмечаем общепризнанный факт – главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях… Призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас приступить к выполнению Минских соглашений и договоренностей лидеров “Нормандского формата”", – заявил представитель украинского МИД.

Примечательно, что российские предложения не содержат даже упоминания о продолжающихся территориальных конфликтах на постсоветском пространстве с участием России и предложений по их урегулированию. То есть в Москве, с одной стороны, требуют, чтобы такие страны как Украина или Грузия не могли стать членами НАТО и даже развивать самостоятельные отношения с другими государствами, а с другой – отказываются предложить решение конфликтов, спровоцированных в этих странах прежде всего самой Россией и продолжающихся с активным российским участием.

Россия хочет, чтобы страны НАТО взяли на себя обязательства не расширять альянс в одностороннем порядке, но вместе с тем не собирается брать на себя обязательств относительно нерасширения ОДКБ – хотя именно в этом военном блоке и можно увидеть бывшие советские республики.

По большому счету, мы наблюдаем возвращение к старой советской пропагандистской риторике, где НАТО – "агрессивный блок" и ему расширяться нельзя, так как это угрожает Москве, а ОДКБ (ну, тогда был Варшавский договор) – "миролюбивый союз" и чем больше в нем будет участников, тем лучше, потому что это обеспечивает безопасность "хороших стран", которые защищаются от "плохих". А российские войска и наемники на территории бывших советских республик как бы не замечаются, потому что это мешает восприятию пропагандистской картины мира – "нас там нет".

Самый важный вопрос для Украины, однако, состоит даже не в ее невосприятии российских предложений Западу. Самое важное – это то, что собираются предпринимать в Москве, когда убедятся, что ни руководство Соединенных Штатов, ни руководство других стран-членов НАТО не собираются всерьез воспринимать предложения, которые фактически ограничивают суверенитет и самих стран-членов НАТО, и потенциальных членов альянса.

Готова ли Россия будет к силовому ответу, и выразится ли этот ответ в военных действиях на украинской территории? И не является ли само обнародование российских предложений с заранее понятной реакцией Запада просто пропагандисткой подготовкой к новому вторжению?