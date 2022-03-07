Под Прилуками разбили большую колонну бензовозов оккупантов. Видео с места
В понедельник, 7 марта, Вооруженные силы Украины под Прилуками атаковали и захватили в лесопосадке колонну бензовозов с топливом для армии РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.
Эта колонна двигалась вдоль железной дороги и была захвачена силами пехоты ВСУ. Судя по видео, в колонне было 7 бензовозов, а больше всего пострадали два автомобиля, замыкавшие группу. Другие машины российских оккупантов уцелели, поэтому топливо перейдет в распоряжение украинской армии.
"Наступать на Киев без горючего будет немного проблематично", – отметил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Ранее OBOZREVATEL писал, что под Киевом ВСУ разгромили целую группировку оккупантов.
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