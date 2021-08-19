Под Печерским судом прошла акция в поддержку руководителя завода "Кузница на Рыбацком"

Рабочие завода "Кузница на Рыбацком" под зданием Печерского районного суда Киева провели акцию в поддержку руководителя своего предприятия Валерия Шандры, которого держат под стражей с альтернативой многомиллионной залога.

Поддержать людей под судом пришли также общественные активисты и народные депутаты, сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность". В частности, депутат из фракции "ЕС" Николай Княжицкий отметил, что дело против боевого генерала Игоря Павловского и директора "Кузницы на Рыбацком" Валерия Шандры является исключительно политическим.

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"Это исключительно борьба с политическими оппонентами. Ничего другого в этом деле нет. Залог такой большой для того, чтобы этот человек был в тюрьме", – подчеркнул он.

Депутат убежден, что все это делается для того, чтобы на пропагандистских каналах крутить сюжеты и рассказывать о "злоупотреблениях", которых на самом деле нет.

"Вы же понимаете, что речь идет о трех кораблях, а сумма залога вычтена из заказа на 100 кораблей, до которых еще даже дело не дошло. Очевидно, что это полная фальсификация, шитая белыми нитками с пиарной целью. Но в результате этого страдает предприятие, которое может работать для Украины. Люди, которые находятся в тюрьме, могли бы работать на благо Украины", – сказал Княжицкий.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова также отметила, что дело является политическим. "К сожалению, мы видим судебный произвол", – сказала она.

Депутат также отметила, что власть применяет двойные стандарты к катерам "Кузни" – в эксплуатацию их не вводят, но используют на параде ко Дню Независимости.

Мария Ионова добавила, что работники пришли поддержать своего руководителя. "Досадно то, что такое уникальное предприятие сейчас просто уничтожают, останавливают работу", – сказала представительница "Европейской солидарности".

"Это судилище будет выиграно в Европейском суде по правам человека. Я в этом уверена", – отметила Ионова.

Работница "Кузницы на Рыбацком" Любовь Яремчук рассказывает, что рабочие пришли поддержать своего руководителя и требуют его освободить из-под стражи.

"Сегодня мы пришли поддержать нашего Председателя правления. Коллектив нашего завода, как вы видите, сегодня здесь, под стенами суда. Мы хотим, чтобы Валерия Шандру отпустили и дали возможность заводу работать", – подчеркнула она.

"На сегодня почему-то никто не задается вопросом о том, что катера, которые производятся на нашем заводе, будут участвовать в праздновании Дня Независимости Украины. Поэтому хотелось, чтобы завод работал, Председатель правления управлял своим коллективом. Мы максимально поддерживаем нашего Председателя правления", – добавила Любовь Яремчук.

"К сожалению, не один месяц на нашем заводе проводились обыски. Почему-то никто не задумывается, что не дают работать предприятию, которое может предоставлять рабочие места, производить катера, которые будут защищать границы нашего государства, зато закупают катера производства других стран", – отметила работница завода.

Сотрудница отдела маркетинга завода "Кузница на Рыбацком" Светлана Полюга отметила: "Мы очень горды, что наши три катера будут участвовать в праздновании Дня Независимости Украины. Они сейчас стоят в акватории завода. И мы понимаем, что наш руководитель сейчас также должен радоваться из этого. Потому что он организовал весь процесс, он организовал коллектив, мы изготовили эти катера, они выполняют свои функции, оберегают наши границы. мы убеждены, если бы руководитель был на месте, он бы организовал процесс достройки других катеров, потому что он высокопрофессиональный специалист. Мы очень надеемся, что решение суда будет адекватным".