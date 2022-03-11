Ситуация между Путиным и Лукашенко дошла до того, что Путин, чтобы втянуть белорусов в войну, нанес авиаудар по их территории. Но белорусы настолько не хотят входить, что назвали это фейком.

Далее текст на языке оригинала

Ситуація така.

По-перше, білоруси завжди молились на російську армію. Тепер коли вони бачать тисячі трупів і поранених "другої армії в світі" у них не просто мотивації немає, у них взагалі панічний страх.

По-друге, білоруська армія ніколи не готувалась до серйозних бойових дій. Вони завжди вважали, що це питання вирішить старший брат. Тому їх армія носить більше формальний характер, і відстала за більшістю параметрів.

Видео дня

По-третє, історично білоруси ніколи не були войовничою нацією. Вони завжди уникали війни і протистояння. Колись Семен Глузман сказав мені, що майже ніколи не зустрічав білорусів в радянських таборах, тому що вони завжди прагнули уникати конфлікта. Зрештою, це одна з причин чому вони досі не скинули Лукашенка, який під час останніх протестів вже стояв однією ногою на лижах.

Тому в разі входження білорусів у війну відбудеться наступне. В армії масово солдати напишуть відмову. Після перших розбитих колон і гробів, а це неминуче, як ми бачимо з росіянами, на вулиці таки вийдуть тисячі білорусів. Тому що на відміну від росіян, вони підтирмують владу доти, доки вона не загроджує їх життю і благополуччю. Країна дестабілізується і Лука побіжить до Путіна. Останній, отримає дестабілізацію в своїх тилах, і буде вибирати чи витрачати ресурс на придушення повстання в Білорусі чи відступати з України.

На додачу, Білорусь вже воює з нами. Надавши аеропорти і пальне для росіян. Але ми з нею не воюємо. Тому коли вони дадуть привід для повної війни - ми зможемо наносити удари по базам росіян в Мозирі і Гомелі.

Історія знає чудовий приклад на цю тему. В 1916 році Румунія вирішили вступити у війну на боці Антанти. Штаб російської армії був радикально проти цього рішення, оскільки вважав румунську армію не боєздатною. В результаті за 4 місяці держави Троїстого союзу захопили Бухарест, а російські війська були змушені перекидати серйозні сили на поряток румунського фронту, і оголяли фронти України і Білорусі.

Зараз ситуація схожа. Тож панове білоруси - welcome to hell!!