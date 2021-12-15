России не нужно перемирие на Донбассе: Гармаш озвучил требование агрессора

Россия не заинтересована в прекращении огня на Донбассе. На последнем заседании Трехсторонней контактной группы российская сторона выдвинула Украине неприемлемые условия и отвергла компромиссный вариант перемирия, предложенный официальным Киевом.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. "На внеочередном заседании мы увидели, что Россия заинтересована не в прекращении стрельбы, а либо в легитимизации ОРДЛО как стороны конфликта, либо в том, чтобы показать Украину неконструктивной, нежелающей идти на уступки ради мира", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

По его словам, Россия соглашалась на возобновление перемирия, выдвинув Украине несколько условий: "Главное из них – легитимизация ОРДЛО как стороны конфликта путем фиксирования их стороной в СЦКК".

"Естественно, Украина не могла пойти на это. Мы предложили подготовить текст заявления ТКГ, который бы устраивал все стороны. Если бы у России действительно было желание прекратить стрелять, то наш текст документа позволял ей сделать это", – заметил Гармаш.

По его оценкам, на протяжении всех лет вооруженной агрессии России против Украины Кремль использует один и тот же способ давления на Украину.

"Сначала они усиливают стрельбу, они убивают людей, причем, и своих тоже, поскольку мы ведь тоже в ответ стреляем. А потом говорят: если вы не хотите, чтобы убийства продолжались, принимайте наши условия", – пояснил член ТКГ.

"Мы не можем согласиться на их условия, мы предлагает компромиссные варианты, которые при наличии политической воли позволяют им сохранить лицо и остановить стрельбу. Их это не устраивает. К сожалению, те, кто сидит за столом переговоров, в окопах не гибнут", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании ТКГ, состоявшемся 8 декабря, российская сторона категорически отвергла предложение Украины о возобновлении перемирия. РФ также не согласилась на открытие КПВВ и обмен пленными.