'Почему это не сделали раньше?': Кира Рудык об экстренном заседании СНБО и отчетах министров

Власти до сих пор не научились стратегически противодействовать кризисам, а продолжают решать проблемы по мере их поступления. Пока парламент готовится заслушивать глав Министерства здравоохранения, Минобороны и премьер-министра, а президент только созывает СНБО, "Голос" разработал инициативы для защиты страны, снижения налогов, создания стратегических запасов газа и ускорения темпов вакцинации украинцев.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Страна перманентно находится не только в безопасном, но и экономическом, энергетическом и ковид-кризисах. Власть только сейчас в авральном порядке созывает СНБО, заслушивает министров обороны и здравоохранения. Почему этого не сделали раньше? Почему в повестке дня парламента нет изменений в бюджет , закона о терробороне и закона о национальном сопротивлении авторства Романа Костенко?", - констатирует народная депутат.

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По словам Киры Рудык, враг на границах еще не значит, что на все остальные вызовы нужно закрыть глаза. Поэтому "Голос" инициирует ряд законопроектов, направленных на преодоление кризисов.

"Мы в "Голосе" считаем, что должна состояться налоговая реформа, и мы над этим работаем. Также мы предлагаем принять закон о стратегических запасах газа, которые должны быть в государстве в преддверии отопительного сезона. Не менее важна наша инициатива увеличить количество вакцинированных украинцев. Мы Предложим премировать медиков. Например, если у семейного врача более 70% семей вакцинированы, он получает доплату. Это критические вещи, которые нужно делать параллельно с безопасностью", - подчеркнула лидер "Голоса".