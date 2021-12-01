По программе 'Большая стройка' в Украине сделали уже 13 тыс. км дорог — Зеленский

В Украине по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построили и отремонтировали уже 13 тысяч километров дорог и обновили 560 сооружений в рамках Национальной программы восстановления мостов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

"Мы уже построили 13 тысяч километров дорог, но много качественных дорог не бывает. Потому цель на следующие два года не уменьшается. Цель амбициозная — это 15 тысяч километров дорог, и не километром меньше. И уже закончить эту большую реформу", — заявил президент.

Он также отметил, что оппозиция, критикующая программу "Большая стройка", сама, находясь у власти, отстроить украинские дороги не смогла.

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Глава государства также сообщил, что в рамках Национальной программы восстановления мостов построено и восстановлено 560 сооружений, в том числе легендарный мост в Запорожье, который "был на виду и 15 лет оставался недостроем". А в планах на следующие два года еще 810 сооружений, в том числе Кременчугский и Ямпольский мосты.

Президент подчеркнул важность качественных дорог в контексте безопасности, в том числе детей.

"Мы изначально ставили четкие задачи. Подвозить в школы и сады детей не дольше 30 минут качественной дорогой. Все должно быть понятно по стандартам. И этих новых школ и садов должно становиться все больше", — сказал глава государства.

В рамках программы "Большая стройка", по словам президента, уже построено более 150 детских садов и более 200 школ, а будет — еще по 300.

Программа президента. Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала весной 2020 года.