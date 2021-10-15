Плавсредства Мининфраструктуры спасли судно ВМС 'Балта' в Черном море

Единственное в Украине военное судно размагничивания А-811 "Балта" вернулось в Одессу и пришвартовалось к причалу №30 Военной гавани Одесского порта. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Благодаря совместным усилиям экипажа, морской авиации и десяткам людей, которые координировали спасательную операцию в различных ведомствах и учреждениях, нам удалось спасти экипаж, всех присутствующих на борту и "Балту". Ключевую роль в проведении спасательной операции сыграли работники КП "Морская поисково-спасательная служба" (МПСС). Специализированные плавсредства МПРС первыми прибыли к месту нахождения "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", — отметил глава МИУ.

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Операция по спасению судна выполнена силами Минобороны, Министерства инфраструктуры и ГСЧС. К ней были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных судна — самолеты АН-32 и вертолеты МИ-14.

Государственный морской спасательно-координационный центр находится в сфере управления Мининфраструктуры и обеспечивает выполнение международных обязательств Украины, в том числе — для координации поиска и спасения в поисково-спасательном районе Украины, составляет 137 тыс. км2.

Аварийная ситуация с "Балтой" во время ее пребывания в Черном море возникла из-за погодных условий.