Пионтковский: без Трампа США могут предоставить Украине летальное оружие

Новая администрация президента США Джо Байдена может предоставить Украине летальное оружие.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, единство в этом вопросе показывает весь американский политический истеблишмент.

"При Байдене поддержка Украины будет всесторонней. Энтони Блинкен (возможный государственный секретарь США. – Ред.) коснулся вопроса о предоставлении Украине летального оружия и вроде как оправдывался, что "тогда (в 2014-м. – Ред.) мы не полностью поняли масштаб путинских преступлений", – уточнил публицист.

По его мнению, американский политический истеблишмент един в вопросе предоставления Украине оружия и поддержки. Из него выпадал только бывший президент США Дональд Трамп, который обладая своим статусом, мог вставлять палки в колеса.

"Известный случай, когда он, выкручивая руки Зеленскому, заморозил военную помощь Украине, требуя компромат на Байдена. Убирается один негативный момент из этой картины, и поддержка будет, вплоть до получения главного союзника США вне НАТО. Если украинская дипломатия постарается", – подытожил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского президента Владимира Путина могут изолировать от международного общения и это предложение стоит на повестке дня новой американской власти.