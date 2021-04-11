Песков снова заговорил о "гражданской войне" в Украине и заявил, что Россия не бросит русскоязычных

На фоне обострения на Донбассе пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает, что Россия ведет войну против Украины и назвал конфликт "гражданским".

Об этом он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Кроме того, из уст Пескова прозвучал еще ряд антиукраинских высказываний (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Гражданская" война и "защита" русскоязычных

В Москве считают, в Украине есть внутренние проблемы, которые Киев попытается решить силовыми методами. Это, по словам пресс-секретаря, опасно для России и она предпринимает усилия для защиты своей безопасности.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может восстановиться "гражданская война". Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство вновь сочтет возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", – сказал Песков.

Россия – "не сторона конфликта"

Он также заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но "не останется равнодушной к судьбе русскоязычных, которые живут там". В то же время пресс-секретарь исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва.

Позиция Меркель

Кроме того, Песков заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным не требовала от России свернуть военное усиление вблизи украинской границы.

"Меркель действительно сказала, что "нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ". Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была высказана", – отметил Песков и сказал, что в ответ на это "пошли соответствующие разъяснения главы российского государства".

Минские договоренности

Также пресс-секретарь Путина заявил, что РФ будет настаивать на выполнении хотя бы части Минских договоренностей перед встречей лидеров "нормандской четверки".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский сказал, что стягиванием войска к границам Россия пытается укрепить свои позиции в минском формате и определиться относительно переговоров в нормандском.