Пентагон предупредил о возможности отправки кораблей в Черное море из-за России

Юрий Сергиенко Политика 22:18, 8.04.2021 Обновлено: 22:26, 8.04.2021

США рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Черное море из-за увеличения концентрации российских войск на границе с Украиной.

Об этом телеканалу CNN сказал представитель Пентагона. Он отметил, что решение может быть принято в ближайшие недели.

Также представитель Минобороны пояснил, что Соединенные Штаты пока не рассматривают данную ситуацию как наступательные действия России, но в случае чего готовы ответить.

При этом собеседник не уточнил, направил ли уже Вашингтон оповещение Турции. Отметим, что конвенция Монтре предусматривает необходимость оповещения Анкару о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор за 14 дней.

В то же время он подчеркнул, что американская авиация продолжает проводить разведку над Черным морем и следить за активностью МВФ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году. По ее словам, это, а также гибель украинских военных на Донбассе, крайне тревожные признаки.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В РФ взорвался танк военных, участвовавших в агрессии против Украины. Видео

На Донбассе погиб воин ВСУ с Николаевщины: названо имя

Козак выдал заявления о "защите Россией Донбасса" и "начале конца Украины"

У Кароль расстегнулось платье на шоу. Видео

Лавров публично нахамил США и назвал их линию против России "тупой"