Пентагон предупредил о возможности отправки кораблей в Черное море из-за России

США рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Черное море из-за увеличения концентрации российских войск на границе с Украиной.

Об этом телеканалу CNN сказал представитель Пентагона. Он отметил, что решение может быть принято в ближайшие недели.

Также представитель Минобороны пояснил, что Соединенные Штаты пока не рассматривают данную ситуацию как наступательные действия России, но в случае чего готовы ответить.

При этом собеседник не уточнил, направил ли уже Вашингтон оповещение Турции. Отметим, что конвенция Монтре предусматривает необходимость оповещения Анкару о намерении прохода кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор за 14 дней.

В то же время он подчеркнул, что американская авиация продолжает проводить разведку над Черным морем и следить за активностью МВФ РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году. По ее словам, это, а также гибель украинских военных на Донбассе, крайне тревожные признаки.