Пентагон попередив про можливість відправлення кораблів у Чорне море через Росію

США розглядають можливість відправлення своїх військових кораблів у Чорне море через збільшення концентрації російських військ на кордоні з Україною.

Про це телеканалу CNN сказав представник Пентагону. Він зазначив, що рішення можуть ухвалити в найближчі тижні.

Також представник Міноборони пояснив, що Сполучені Штати поки не розглядають цю ситуацію як наступальні дії Росії, але в разі чого готові відповісти.

Водночас співрозмовник не уточнив, чи надіслав уже Вашингтон оповіщення Туреччині. Зазначимо, що конвенція Монтре передбачає необхідність оповіщення Анкару про намір проходу кораблів через протоки Дарданелли і Босфор за 14 днів.

Окрім того, він підкреслив, що американська авіація продовжує проводити розвідку над Чорним морем і стежити за активністю МВФ РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія зосередила на кордоні України найбільшу кількість своїх військ із початку війни в 2014 році. За її словами, це, а також загибель українських військових на Донбасі, вкрай тривожні ознаки.