Партия Порошенко оказалась в лидерах рейтинга политсил – опрос

Партия "Европейская солидарность", которую возглавляет пятый президент Петр Порошенко, лидирует в рейтингах политических сил – за нее готовы отдать голос 19,2% украинцев.

Таковы результаты опроса, которое с 11 по 16 февраля совместно провели СОЦИС и КМИС. Согласно им, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "Евросолидарность" готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Другие партии: ОПЗЖ – 17,8%, партия "Слуга народа" – 17,6%, ВО "Батьківщина" – 11,4%, "Сила и Честь" – 8,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 5, 3%, Радикальная партия Олега Ляшко – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,4%, партия Шария – 2,9%, "Голос" – 2,8%, "За мабутнє" – 2,7%.

Отметим, это уже не первое социологическое исследование КМИС, в котором фиксируется выход на первое место в партийном рейтинге "Европейской солидарности". Эту тенденцию зафиксировало исследование КМИС, проведенное 5-7 февраля 2021 года. Такой же тренд показал опрос агентства InfoSapiens (GfK Украина).

"Европейская солидарность" по сравнению с результатами досрочных парламентских выборов 2019 года увеличила поддержку практически в 2,5 раза, тогда как поддержка "Слуги народа" упала почти в 2,5 раза.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур уверенно выходил бы Владимир Зеленский (25,6%) и Петр Порошенко (19,4%).

Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в парах Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.

В паре Зеленский-Порошенко второй тур выигрывает Зеленский (56,4%), но динамика изменения рейтинга является достаточно быстрой в пользу пятого президента (43,6%). Как известно, во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, а Петра Порошенко – 24,45%.

Вместе с тем, Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%). Так же у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).

Опрос проводился 11-16 февраля 2021 года. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях и г. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения страны на регионы.

Силами двух исследовательских центров (СОЦИС и КМИС) в целом было опрошено 3000 респондентов – по 1500 каждый из центров. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/– 1,8%.