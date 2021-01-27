Партия Порошенко лидирует в советах областей и облцентров, – движение 'ЧЕСТНО'

Партия "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко стала лидером по проценту полученных мандатов в облсоветах и горсоветах облцентров по итогам местных выборов 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Движением ЧЕСТНО об успехах шести парламентских партий на прошлогодних выборах. Так, кандидаты от "ЕС" набрали 15,1% и 17% мест в советах соответственно.

В то же время политсила действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заняла второе место по представительству в упомянутых советах.

В "ЧЕСТНО" также отметили, что по результатам выборов, партии "Европейская солидарность" и "Голос" лучше представлены в горсоветах облцентров, тогда как "Слуга народа", "Батьківщина" и "Замайбутнє" – в облсоветах.

Напомним согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы президента Украины состоялись в январе 2021 года, во второй тур вышли бы Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Действующего главу государства готовы поддержать 19,8% респондентов, а пятого президента – 15,7% среди тех, кто определился с выбором и готов идти на голосование.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист и блогер Роман Шрайк обнародовал прогноз относительно вероятного состава Верховной Рады. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то фракция "Слуга народа" получила бы 159 мандатов, "Европейская солидарность" – 122, ОПЗЖ – 110, "Батьківщина" – 59.