З'явився прогноз проходження політсил у Раду: партія Порошенка наростила підтримку, а Зеленського – втратила

Український журналіст та блогер Роман Шрайк оприлюднив прогноз щодо ймовірного складу Верховної Ради. Якби вибори відбулися у найближчий час, то фракція "Слуга народу" отримала б 159 мандатів, "Європейська солідарність" – 122, ОПЗЖ – 110, "Батьківщина" – 59.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram. Шрайк зазначив, що це результат інтегрального розрахунку рейтингів політичних партій, які він проаналізував за достовірними джерелами.

За даними підсумкового рейтингу від Шрайка, партія Зеленського фактично втрачає сотню парламентських мандатів, тоді як партія Порошенка майже на стільки ж наростила свою підтримку.

"Складаю його перш за все тому, що люблю циферки, по-друге – щоб орієнтуватися в реальності, адже навіть відомі соціологічні центри періодично видають феєричну дурницю", – написав журналіст.

"Наприклад, останнє опитування "Рейтинга", яке чудово розлетілось по Facebook, я тут не розміщував. "Свої" цифри я зазвичай не публікую, але в якості підсумків року, думаю, можна", –написав блогер.

За його розрахунками, рейтинги політичних сил на грудень 2020 року виглядають так: "Слуга народу" – 23,7%, "ЄС" – 18,3%, "ОПЗЖ" – 16,5%, "Батьківщина" – 8,8%.

Проектуючи результати на загальну кількість мандатів, Шрайк звернув увагу, що монобільшості у новому парламенті не буде. Тому доведеться формувати коаліцію з різних фракцій.

"А тепер спробуйте скласти з цього коаліцію. Очевидно, що "ЄС" та "ОПЗЖ" в одній коаліції не будуть. Мандатів "Батьківщини" для створення коаліції навіть зі "слугами" не вистачає. Тобто теоретично можлива або коаліція "СН"+"ЄС", або "СН"+ "ОПЗЖ". "Батьківщину" додавати за смаком", – зіронізував Шрайк.

Зазначимо, у Верховній Раді 9-го скликання 5 фракцій і дві групи. У фракції "Слуга народу" наразі 246 депутатів, ОПЗЖ – 44, "Європейська солідарність" – 27, "Батьківщина" – 24, "Голос" – 20.