Партия 'Голос' заявила о попытке рейдерского захвата фракции в парламенте

Депутаты самопровозглашенной "Справедливости" обратились к ОАСК с иском для аннулирования положения о фракции политической партии "Голос" и уже через два часа получили постановление об обеспечении иска. Это приостановило действие положения о фракции.

В самой партии "Голос" заявляют о рейдерском захвате партии и будут подавать иски. Об этом говорится в пресс-релизе партии.

"Все было сделано в лучших традициях "портновщины" конца 2000-х, когда подают иски, получают нелегитимные решения и таким образом обеспечивают рейдерский захват", - отметили в "Голосе".

"Сегодня внеочередное заседание ВРУ превратилось в чистый фарс, когда Первый заместитель председателя Верховной Рады намеренно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного определения Окружного административного суда Киева и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести", - убеждены в политсиле.

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По закону именно политическая партия является первоисточником создания и существования фракции в парламенте.

Партия "Голос" не признает каких-либо изменений руководства своей фракции в парламенте и будет использовать все юридические и политические механизмы для защиты.

"Мы подаем иски и инициируем уголовные дела. Всю вину за рейдерский захват фракции мы возлагаем на Офис президента, первого заместителя председателя Верховной Рады и бывших членов партии — так называемую группу "Справедливость". Огромным общественно-политическим разочарованием является то, что те, кто построили свою карьеру на борьбе за институции и верховенство права, упали в самые позорные методы времен "портновщины", чтобы удовлетворить свои амбиции", - отметила политсила.