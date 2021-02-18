Парламентские парадоксы: СН действуют, как оппозиция, а оппозиция поддерживает власть
Ми вже звикли, що українські політики діють за власними унікальними правилами, які прямо протилежні усталеним у світі.
Опозиція вважає цілком політично пристойним голосувати за бюджет і кадрові рішення, щоб отримувати певні фінансові чи управлінські привілеї.
Натомість, влада у розуміння монобільшість активно провалює Закони і кадрові призначення Президента і Уряду. Останнім часом стає модним використовувати традиційний опозиційний інструмент контролю за владою через створення тимчасових слідчих комісій владною фракцією!
Нещодавно "Слуги народу" створили слідчу комісію про "можливу бездіяльність "Української залізниці", сьогодні в порядку денному – тимчасова слідча комісія про порушення прав дитини, а в озвучених планах одного із депутатів партії Зеленського – ще одна слідча комісія про зловживання монопольним становищем на енергоринку.
Отож, владні депутати активно розслідують або роблять вигляд, що розслідують зловживання влади, до якої самі належать.
В той же час, ті фракції, що відносять себе до опозиції жодного активної діяльності не проводять: ні про слідчі комісії, ні про позачергові засідання ми давно вже не чуємо.
Але найсумніше, що як монобільшість у розумінні “коаліція”, так і меншість у розумінні “опозиція” досі поза законом. Після "конституційного перевороту" часів Януковича з Регламенту прибрали статті про статус і повноваження парламентської коаліції та опозиції й досі їх не відновили.
Тому й виходить, що провладні депутати діють як опозиція, а опозиція із прагматичних міркувань зранку робить заяви "про злочинну владу", а ввечері голосує на підтримку цієї влади!
Така вона парадоксальна і цинічна українська політика.
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