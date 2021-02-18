Ми вже звикли, що українські політики діють за власними унікальними правилами, які прямо протилежні усталеним у світі.

Опозиція вважає цілком політично пристойним голосувати за бюджет і кадрові рішення, щоб отримувати певні фінансові чи управлінські привілеї.

Натомість, влада у розуміння монобільшість активно провалює Закони і кадрові призначення Президента і Уряду. Останнім часом стає модним використовувати традиційний опозиційний інструмент контролю за владою через створення тимчасових слідчих комісій владною фракцією!

Нещодавно "Слуги народу" створили слідчу комісію про "можливу бездіяльність "Української залізниці", сьогодні в порядку денному – тимчасова слідча комісія про порушення прав дитини, а в озвучених планах одного із депутатів партії Зеленського – ще одна слідча комісія про зловживання монопольним становищем на енергоринку.

Отож, владні депутати активно розслідують або роблять вигляд, що розслідують зловживання влади, до якої самі належать.

В той же час, ті фракції, що відносять себе до опозиції жодного активної діяльності не проводять: ні про слідчі комісії, ні про позачергові засідання ми давно вже не чуємо.

Але найсумніше, що як монобільшість у розумінні “коаліція”, так і меншість у розумінні “опозиція” досі поза законом. Після "конституційного перевороту" часів Януковича з Регламенту прибрали статті про статус і повноваження парламентської коаліції та опозиції й досі їх не відновили.

Тому й виходить, що провладні депутати діють як опозиція, а опозиція із прагматичних міркувань зранку робить заяви "про злочинну владу", а ввечері голосує на підтримку цієї влади!

Така вона парадоксальна і цинічна українська політика.

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