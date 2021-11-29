Парламентская ВСК должна расследовать коррупционную деятельность 'Нафтогаза', – Юлия Тимошенко

Лидеры депутатских фракций и групп во время заседания Согласительного совета единогласно поддержали предложение Юлии Тимошенко о рассмотрении на этой пленарной неделе проекта Постановления №6340 об образовании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать коррупционную деятельность НАК "Нафтогаз", в частности, – необоснованные завышенные тарифы для населения и незакачку газа летом по доступной цене. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы подали постановление о Временной следственной комиссии, чтобы расследовать деятельность "Нафтогаза", а собственно – незакачку газа в хранилища и абсолютно необоснованные тарифы, выставленные сегодня по всей стране. Проект Постановления №6340 требую поставить на голосование, чтобы каждая фракция проголосовала", – отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, последствия бездарного управления ощущает каждая область жизни страны. Однако, по мнению политика, энергетический кризис был создан сознательно.

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"Не закачать газ в газовые хранилища и не положить уголь на склады – случайностью быть не может. Это конкретная диверсия против страны, поэтому наша команда подала заявления о преступлении против тех чиновников, которые не скачали газ и не доставили на склады уголь", – сообщила лидер "Батькивщины".

Напомним, Юлия Тимошенко озвучила План неотложных действий по спасению энергетики.