Парламент принял законопроект 'Голоса' о кислородных станциях для больных COVID-19, – Совсун

В парламенте приняли в первом чтении законопроект №5460 народного депутата "Голоса" Инны Совсун о кислородных станциях в больницах. "За" проголосовало 347 депутатов. Этот документ очень важен, поскольку позволит Украине подготовиться к новой вспышке коронавируса заранее, чтобы не оказаться снова в ситуации предыдущих Covid-волн.

Об этом сообщила сама Совсун, отметила пресс-служба политсилы. Она подчеркнула, что этот законопроект предлагает системно подойти к решению проблемы обеспечения кислорода в больницах.

"На сегодняшний день эта проблема не решена. Мы потратили немало средств, чтобы инвестировать в больницы, но четверть больниц обеспечены кислородом менее чем на 10%, каждая 5-я больница не имеет потока кислорода в принципе. Мы настаиваем выделить ресурсы, чтобы больницы имели кислородные станции и перестали быть зависимыми от кислородных баллонов. Важно сделать это сейчас!" – подчеркнула автор законопроекта.

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Несмотря на несколько повышенные темпы вакцинации в Украине, они все еще низкие для предотвращения новых Covid-волн.

"Очень наивно полагать, что очередная волна обойдет Украину. Те темпы вакцинации, которые мы сейчас видим не обезопасят нас. 5,5% имеют первую дозу, вторую дозу 2,7%. Третья волна будет и мы к ней должны подготовиться. До этого выделялись отдельно средства на кислород, но очень часто эти деньги тратились на концентраторы. Они не помогают при тяжелом течении болезни, их используют уже во время реабилитации, когда человек начинает выздоравливать", – предупредила депутат.