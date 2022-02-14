Парламент должен немедленно обратиться к подписантам Будапештского меморандума, - Юлия Тимошенко

Верховная Рада должна дать оценку Минским соглашениям и потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму. Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника – это давление на Украину и украинские власти для того, чтобы были приняты Минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства. Поэтому неправильно, что сегодня только президент Украины находится на передовой переговорных процессов. Я считаю, что парламент должен также взять на себя ответственность и дать оценку Минским соглашениям", – отметила Юлия Тимошенко.

Видео дня

Политик добавила, что команда "Батькивщины" считает минские договоренности неприемлемыми для Украины. Также, по ее словам, украинский народ никогда не согласится на воплощение Минских соглашений в том виде, в котором требует РФ, то есть сначала проведение выборов на Донбассе, а затем восстановление границ и демилитаризация этих территорий. Следовательно, парламент должен актуализировать гарантии Будапештского меморандума.

"Для Украины единственным основополагающим документом был и остается Будапештский меморандум. Мы, как Верховная Рада, должны сделать особое парламентское обращение ко всем странам-гарантам Будапештского меморандума, а также принять подобное обращение к нашей власти с требованием активизировать этот международный документ. Бороться нужно и возможно. Украина будет победителем!" – убеждена Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также призвала украинский политикум прекратить взаимные обвинения и объединиться: "Единство политиков нужно сегодня не для того, чтобы кто-то удовлетворил свои амбиции, а чтобы продемонстрировать, что в Украине есть та сила, которая может быть конвертирована в надежную защиту".

Напомним, Юлия Тимошенко призвала власти выйти из ловушки Минских договоренностей и предложила стратегию защиты Украины, заключающуюся в усилении армии, выполнении гарантий Будапештского меморандума, единении общества и образовании правительства национального единства для поддержки страны изнутри.