Палатный: СБУ должна открыть дело за госизмену Кивы из-за поздравления Путину

СБУ должна возбудить уголовное дело в отношении Ильи Кивы за государственную измену, а парламент лишить мандата за его поздравления Путину, сообщает "Канал 24".

Такое мнение высказал руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" на своей странице в Facebook. Он сравнил поздравления Путину с приветствием Гитлеру во время Второй Мировой войны.

"На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющий государство Украина, и увлекательно, с собачьей благодарностью в глазах, поздравляет Путина - своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", – написал Палатный.

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Он обнародовал обращение партии "УДАР Виталия Кличко" к депутатам Верховной Рады и СБУ.

К Службе Безопасности Украины: нарушить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК "Государственная измена" – деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства,

– говорится в обращении.

В УДАРе считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

Кроме того, в обращении призвали СНБО и Президента принять меры в отношении Кивы – наложить санкции и лишить гражданства.