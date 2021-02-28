Отдых депутатов: берут пример с Зеленского?
Ні для кого не секрет, що минулого року пан Зеленський відпочивав 8 разів, а свою останню поїздку до теплих країв з дружиною підгадав під вихідні та День закоханих. Дурний приклад, як відомо...
Так от, вихідні з нагоди 8 березня група депутатів фракції "Слуга народу" проведе в туристичному Стамбулі. Туди летять 10 нардепів, нібито, з "робочим візитом", але більшу частину часу в них відведено на відпочинок та відвідування історичних місць.
Нардепи перебуватимуть на курорті з 6 по 8 березня. Там вони проведуть якісь "зустрічі" та відвідають "визначні пам'ятки". Проте, головне завдання відрядження полягає у тому, щоб ОСОБИСТО передати Вселенському патріарху запрошення відвідати Київ на 30-ту річницю Незалежності України.
Ще раз. Десять депутатів летять на 8 березня у Туреччину для того, щоб передати запрошення.
Десять депутатів.
На 8 березня.
У Туреччину.
Передати запрошення.
Це вам не Порошенко один раз на 5 років за свої гроші.
Ви не розумієте. Це зовсім інше. Бо слуги народу.
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