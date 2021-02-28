Ні для кого не секрет, що минулого року пан Зеленський відпочивав 8 разів, а свою останню поїздку до теплих країв з дружиною підгадав під вихідні та День закоханих. Дурний приклад, як відомо...

Так от, вихідні з нагоди 8 березня група депутатів фракції "Слуга народу" проведе в туристичному Стамбулі. Туди летять 10 нардепів, нібито, з "робочим візитом", але більшу частину часу в них відведено на відпочинок та відвідування історичних місць.

Нардепи перебуватимуть на курорті з 6 по 8 березня. Там вони проведуть якісь "зустрічі" та відвідають "визначні пам'ятки". Проте, головне завдання відрядження полягає у тому, щоб ОСОБИСТО передати Вселенському патріарху запрошення відвідати Київ на 30-ту річницю Незалежності України.

Ще раз. Десять депутатів летять на 8 березня у Туреччину для того, щоб передати запрошення.

Десять депутатів.

На 8 березня.

У Туреччину.

Передати запрошення.

Це вам не Порошенко один раз на 5 років за свої гроші.

Ви не розумієте. Це зовсім інше. Бо слуги народу.

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