От кроссовок до каблуков: стало известно, кто занимается стилем Киры Рудык

Руководитель партии "Голос" Кира Рудык пригласила в свой дом журналистку Дашу Счастливую. Гостья решила проинспектировать гардероб известной женщины-политика. Об этом сообщает пресс-служба Киры Рудык.

Как оказалось, стиль и образы Кире Рудык подбирает главный редактор популярного глянца. При этом политик попросила не озвучивать ее имя. Кира отметила, что не всегда имела роскошную гардеробную, ведь начинала свой путь в IT-бизнесе, где "никому нет дела до твоей одежды".

"До политики я работала в IT-сфере. Какова задача в этом бизнесе? В чем ты спишь, ты потом одеваешь джинсы и идешь на работу, такая успешная, независимая и в кроссовках", – рассказала Рудык.

Видео дня

Однако работа в Верховной Раде полностью изменила стиль депутата.

"В парламенте смотрят, на каком ты каблуке, какой на тебе пиджак, кто дизайнер. И, конечно, с кем ты проводила утро, тоже важно (смеется, - ред.)", – объяснила политика.

Кира Рудык призналась, что она не всегда покупает готовые вещи от известных брендов, а часто шьет одежду у украинских дизайнеров. Также Кира показала любимые вещи из гардероба и провела экскурсию по дому.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер "Голоса" подвергла резкой критике подготовленный властями проект бюджета Украины на следующий год. Рудык убеждена: в том виде, в каком его планируют, выполнить бюджет невозможно.