Зеленский ищет новой встречи с Путиным, но говорить один на один слишком опасно: что думают дипломаты

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину встретиться и поговорить на Донбассе. В ответ нашего гаранта пригласили в Москву. Затем в сети появилась информация о том, что их переговоры могут состояться в Израиле, Ватикане или Австрии. До окончательных договоренностей стороны могут рассмотреть еще с десяток вариантов для места встречи.

Однако опытные дипломаты убеждают: не так важно, где именно Зеленский будет говорить с Путиным, как то, о чем они будут договариваться и какими будут реальные результаты их диалога.

Чего ждать от вероятной встречи двух президентов и есть ли сейчас скрытые угрозы, читайте в материале OBOZREVATEL.

В конце апреля Зеленский лично сообщил, что поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать встречу с лидером страны-агрессора. Он подчеркнул: главное – содержание переговоров, а не место их проведения или другие детали.

Еще перед этим лидер Украины предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война", но из Кремля в ОП последовало приглашение в Москву. Сам факт такой встречи буквально "взорвал" сеть, и каждый день то СМИ, то другие источники пестрят новостями о том, где же именно могут встретиться Зеленский и Путин.

Есть информация о том, что посредниками на их переговорах может выступить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху или даже Папа Римский. Кстати, сам Зеленский назвал Ватикан идеальным вариантом для встречи с Путиным. И не так давно туда успели съездить Ермак и Шмыгаль. Еще есть вариант с Австрией, которую называют нейтральной стороной, способной гарантировать безопасность.

То, что Зеленский хочет и может встретиться с Путиным – однозначно хорошо и правильно, однако есть немало "но". Например, некоторые опытные дипломаты не советуют украинскому лидеру вести переговоры с Путиным с глазу на глаз из-за его недостаточной политической опытности.

Официальному Киеву, как отмечают эксперты, не стоит быть чрезмерно назойливым и выпрашивать встречу с Путиным. Ведь россияне – подкованные манипуляторы и легко смогут продавить в первую очередь свои давние "хотелки". Кремль часто создает проблемы, а потом настаивает именно на своих вариантах их решения. Этот прием довольно часто успешно проходил с доверчивыми европейцами. Чего только стоит стягивание войск РФ к границам Украины, результатом которого стал диалог между Путиным и президентом США Джо Байденом.

Бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко понимает обеспокоенность Зеленского и его стремление поговорить с Путиным.

"С кем ему еще ее [войну] обсуждать, как не с Путиным? Чья армия стоит на пороге украино-российской границы? Российская. Украина встревожена маневрами Вооруженных сил России вокруг наших границ. Поэтому именно нам нужно задать вопрос относительно целей всего этого – или это ультиматум или какой-то другой подтекст. Думаю, переговоры ведутся по дипломатическим каналам и не исключено, что такая встреча где-то и будет. У меня в этом отношении оптимизм", – отметил он OBOZREVATEL.

А вот бывший посол Украины в США и заместитель министра иностранных дел Валерий Чалый считает, что сейчас встречаться руководству Украины с главой России один на один – очень опасно с точки зрения реализации именно интересов нашего государства.

"На такой разговор или переговоры можно идти, когда есть сильная позиция. У нас сейчас ее нет и для баланса необходимо участие наших партнеров. Что касается самого места встречи – это вещь важная, но не ключевая. Очевидно, нельзя соглашаться на Россию или ее страны-сателлиты. В конце концов, важен же не факт встречи, а результат после нее", – уточнил он OBOZREVATEL.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что фактическое согласие Путина на встречу с Зеленским – уже неплохо. Теперь важно сделать переговоры содержательными и наполненными действительно важными вопросами, которые приведут к конкретным решениям проблем.

Украина предлагает России любой приемлемый для обеих сторон вариант встречи: или Донбасс, потому что именно там идет война, или же другую нейтральную страну.

"Конкретное место проведения встречи и время являются вопросами, которые стороны подают в публичное пространство как свои пожелания. Мы предлагаем любой приемлемый для обеих сторон вариант – или украинский Донбасс, потому что именно там идет война, или нейтральную страну. Россияне предлагают свой. Дальше начнутся консультации между председателем ОП Андреем Ермаком и, возможно, руководителем Администрации президента России Антоном Вайно или другими уполномоченными лицами", – сказал Подоляк.

Скорее всего, переговоры относительно встречи двух президентов ведутся по закрытым дипломатическим каналам. Не факт, что какая-то из стран, обсуждаемая в публичном пространстве, может стать местом встречи. Зачастую это обычная политтехнология: отвлечь внимание от вариантов, которые на самом деле обсуждаются. Но учитывая политику Кремля и его недоговороспособность, Путин может и вовсе отказаться от переговоров. В такой ситуации Киеву необходима поддержка стран, с которыми считается Москва.