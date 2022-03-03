'От Бога в бункере не спрячешься, учите слово 'репарации!' Зеленский мощно обратился к россиянам в новом видео

Президент Украины Владимир Зеленский в 8-й день Великой Отечественной войны Украины, развязанной Российской Федерацией, обратился к гражданам с очередным обращением. Он подчеркнул, что наша страна уверенно держит оборону и ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха.

Обращение гаранта было опубликовано на канале Офиса президента. Он заверил, что Украина и дальше не сломается и не сдастся.

"Неделю назад, в 4 утра Россия вторглась в Украину. Острый припадок агрессии, мания величия, мания преследования. Тяжелые психологические комплексы и как следствие – ракетные комплексы. Реактивная артиллерия. Танки и другая бронетехника просто как саранча. Первые часы и дни полномасштабной войны были сверхсложными. Но мы были едиными, а значит сильными, а значит выстояли. И так дальше и будет. И дальше стоим", – уверен лидер страны.

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"Стоим так, что оккупанты вынуждены были менять тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на земле. Все линии нашей обороны – сохранены. На ни одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены", – отметил Зеленский.

Он отметил, что этой ночью мишенью России стал Успенский собор в Харькове – одна из древнейших православных памятников города и укрытие для харьковчан на время войны.

"Святое место. Теперь – избито войной. Они не боятся даже этого! Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но он видит. И отвечает. Отвечает так, что не скроетесь. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога", – отметил президент.

Он отметил, что Собор будет восстановлен, но даже если враг разрушит все наши соборы и церкви – веру нарушить не сможет.

"Веру в Бога. Веру в Украину. Веру в людей. Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме . А тех, кто погиб – не забудем. Мы – вместе с Богом", – отметил гарант.

"Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он не знает ничего об Украине. И ему нечего делать в Украине", – подчеркнул. Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем обращении президент подчеркнул, что украинцы за неделю сломили планы врага, которые готовились годами. Он отметил, что за неделю было убито почти 9 тысяч россиян – на Николаевском направлении десятками вертолетов им приходится забирать своих 200-х и 300-х.