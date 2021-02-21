Оружие в Украине можно будет купить просто: в МВД озвучили детали

Законопроект об обороте огнестрельного оружия, который готовится к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении, предусматривает создание электронного реестра, а также вводит удостоверение владельца оружия.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. По его словам, в случае принятия законопроекта, контроль за оружием, а также процедура его приобретения существенно упростятся.

"Нам нужен закон, который бы регулировал учет оборота оружия и боеприпасов. Потому что ведомственный министерский приказ №622 уже морально устарел", – подчеркнул он.

Мартыненко назвал две нормы, которые, по его мнению, являются наиболее важными в законопроекте №4335. Первый – это создание электронного реестра оружия.

"Это очень важно, потому что до сих пор реестр ведется на бумажных носителях. Здесь возникают вопросы с передачей информации из одной области в другую и тому подобное. Мы живем в XXI веке. Другого реестра, кроме бумажного, пока в нормативных документах не прописано", – пояснил он.

В таком реестре должно отражаться все оружие, включая номерные части к нему, "начиная от попадания в страну или с момента изготовления в Украине". Таким образом, можно будет просто отследить всю "историю" единицы. "Сегодня она поехала в тот магазин, она продалась тому-то, а потом тот перепродал ее дальше", – заметил советник министра. И добавил, что эта информация является закрытой для широкой общественности.

Вторая важная новация – введение в Украине удостоверений на право владения оружием по аналогии с водительскими удостоверениями. Процедура получения такого удостоверения также будет подобной – после обучения на соответствующих курсах.

При наличии удостоверения гражданин сможет сразу купить оружие в магазине, без получения разрешения в полиции и без дальнейшей регистрации. Все это будет происходить непосредственно при покупке.

"Торговая сеть проверяет, настоящее ли удостоверение, нет ли у меня запретов. Продавец сразу вносит в электронную базу, и оружие на мне", – пояснил Мартыненко.

"В законопроекте предусмотрено, что я получаю удостоверение на ту или иную категорию оружия, и дальше я могу покупать неограниченное количество стволов, но этой категории", – сказал он.

По его словам, ко второму чтению МВД еще будет работать с народными депутатами, чтобы улучшить законопроект. "Я бы добавил еще больше предохранителей и холодное оружие", – заметил Мартыненко.

Напомним, рассмотрение законопроекта № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" Верховная Рада перенесла на четверг, 25 февраля.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Мартыненко сообщил, что сейчас в Украине находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия.