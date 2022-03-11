Оружие и бронежилеты для бойцов и дипломатический фронт, – Порошенко рассказал, чем занимается в условиях войны

Петр Порошенко рассказал, чем занимается с первых дней российского вторжения. Он отметил, что теперь его основная работа – обеспечение подразделений терробороны и ВСУ вооружением и средствами защиты. А также ведение активных переговоров с союзниками Украины, призывая их к увеличению поставок противовоздушных и противотанковых средств.

Об этом лидер "Европейской солидарности" сказал в интервью на украинских телеканалах, отвечая на вопросы ведущего Вадима Карпьяка.

"На сегодняшний день у меня, как и у всех украинцев, нет выходных, нет праздников. Мы сейчас находимся на территории 206-го батальона территориальной обороны. За моей спиной стоит то, что изготовлено предприятиями Киева при нашем участии. Это переоборудованные пулеметные бронированные пикапы для быстрого реагирования на блокпостах, для защиты. Здесь стоит мощный пулемет ПКМ, здесь стоит бронированная защита пулеметчика. И мы будем пытаться сделать все для того, чтобы обеспечить украинские военные", – объясняет Порошенко.

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"Сейчас передо мной есть пластина. Это бронепластина, которых сегодня закуплено уже 1100 штук, и завтра это уже будут бронежилеты для Вооруженных сил Украины. Всего мной только за последние пять дней закуплено свыше 2,5 тысяч комплектов для изготовления бронежилеты. И я думаю, что в течение недели они уже поступят в подразделения территориальной обороны Киева и в Вооруженные силы Украины. Потому что мы должны защитить украинских военных в бою", – отмечает Порошенко.

"Дополнительно делается огромное количество гуманитарных проектов. Переданы пулеметы, ведется большая работа по закупке шлемов. Мы закупили десятки и десятки тепловизоров, сотни радиостанций. И все это сегодня обеспечивает эффективное взаимодействие. Потрачено только из благотворительных фондов более 2 миллионов долларов за эти 16 дней" – сообщил пятый Президент.

"Огромные усилия прилагаются нами и на дипломатическом фронте. Ежедневно мы ведем эффективные переговоры по объединению мира вокруг Украины. И с парламентами мира, и с лидерами правительств, и с главами государств", – отмечает Порошенко.

"Огромная работа ведется со СМИ, мы держим строй каждый день. Мы демонстрируем единство страны и рассчитываем на единство мира. Мы ведем переговоры и о поставках самолетов в Украину, и о поставках противотанковых зенитных комплексов в Украину. Речь идет о поставке в Украину боеприпасов , о предоставлении нам эффективных средств ведения войны – , включая системы радиозащиты", – говорит Петр Порошенко.

"Сегодня каждый день определяет будущее Украины. Мы не сдадимся, мы никогда не дадим врагу никакого шанса, и мы победим", – убежден пятый Президент.