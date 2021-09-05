ОО "Семьи Небесной Сотни" требует уволить судью, которая отправила за решетку боевого генерала Павловского
ОО "Семьи Небесной Сотни" требует уволить судью Печерского суда города Киева Светлану Волкову, которая отпустила убийцу Героев Небесной Сотни, а сейчас отправила за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Шандру. Соответствующее заявление ОО опубликовала в Facebook.
"Судебный произвол судьи Печерского суда города Киева Светланы Волковой, которая отпустила убийцу Героев Небесной Сотни, а сейчас отправила за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Шандру, вызывает у нас семей Героев Небесной Сотни, гнев и возмущение.
Мы хорошо помним тот день, 19 сентября 2014 года, когда ее решением был выпущен на свободу убийца моих друзей – фигурант дела о расстреле 48 активистов Майдана, командир так называемой черной роты "Беркута" Дмитрий Садовник. Это дало ему возможность бежать в страну-агрессор – Российскую Федерацию, и тем самым избежать правосудия и существенно помешать привлечению к ответственности его пособников", – заявляют "Семьи Небесной Сотни".
В ОО напомнили, что судью Волкову в 2016 году уволили с должности, и против нее начато уголовное производство, однако осенью 2019 года ее восстановили на работе.
"Кривосудие Волковой мы ставим в один ряд с включением в списки обмена, передачи другим странам беркутовцев, подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, возврат в страну и популяризацию в медийном пространстве украинофобов Лукаш и других; откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей", – написали на странице ГО.
Использование таких судей демонстрирует реальное отношение власти к ценностям и достижениям Революции Достоинства, ко всем тем, кто уже седьмой год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины, отметили "Семьи Небесной Сотни".
"Требуем дать правовую оценку действиям судьи Волковой и немедленно уволить ее с должности, а также возобновить уголовное производство в отношении ее роли в спасении убийц майдановцев.
Требуем отмены неправосудных, абсурдных решений по ветеранам войны с российским агрессором, волонтерам, производственникам, которые поддерживали нашу армию.
Требуем привлечения к ответственности служителей режима Януковича, которые совершали преступления против протестующих на Майдане и покрывали эти преступления", – подытожили в ОО" Семьи Небесной Сотни ".
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, нардепы от "ЕС" посетили генерала Павловского в СИЗО. Они заявили о правовом беспределе по делу "Кузницы на Рыбацком".