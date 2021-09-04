Нардепы от 'ЕС' посетили генерала Павловского в СИЗО. Фото

Правовой беспредел по делу "Кузницы на Рыбацком" не заканчивается. Об этом сообщили журналистам народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и Ахтем Чийгоз, которые побывали в Лукъяновском СИЗО.

По словам сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирины Геращенко, власть грубо нарушает базовые права людей на правосудие.

"Жалуются и адвокаты, и родственники, что по сути заблокирован доступ к правосудию. Не являются прокуроры на суды, тем самым затягивают в рассмотрении дела. Абсолютно неадекватная залог – 500 миллионов гривен. За что? За то, что люди в первые, тяжелые годы войны взяли на себя ответственность за развитие украинского флота. Сегодня им отказывают в апелляции – просто не привозят в апелляционный суд. И все это похоже на пытки, на издевательства. Не в правосудие, а на кривосудие, на фальсификацию, а не на процесс", – сказала Геращенко.

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"Ни к одному из них ни разу за эти два месяца не пришел следователь. Нет нужды вести эти следственные действия, проводить какое-то расследование. Есть потребность писать бумажки, прикалывать к папочке "сфальсифицировано". И это услышал только что представитель Офиса Уполномоченной Денисовой", – добавила Геращенко.

Также народный депутат отметила, что генерал Павловский как военный не жалуется на свое состояние, но невооруженным глазом видно, что у него есть существенные проблемы со здоровьем и он нуждается в медицинской помощи.

"Генерал Павловский имеет ранения, также имеет проблемы со здоровьем. И это ненормально, когда человек не получал первой медицинской помощи. Он генерал, никогда не будет жаловаться. Люди, которые являются генералами, военными, умеют брать на себя ответственность на войне, они и в тюрьме держатся очень достойно. Не жалуются, с пониманием относятся к тому, что этот процесс является абсолютно политическим", – подчеркнула Ирина Геращенко.

"Люди, которые восстанавливали армию, восстанавливали флот, украденный оккупантом в Крыму – их сегодня содержат в следственном изоляторе. Потому что кому-то очень хочется хоть что-то "нарыть" на тех, кто создавал украинскую армию. Это абсолютный позор. Когда приходишь на эти судилища и видишь, как прокуроры прячут глаза, а здесь сидят генералы, не прячут глаза, которые себя достойно ведут и в тюрьме. Это две Украины, две очень большие разницы между теми, за кем правда, и теми, кто выполняет заказ с Банковой", – добавила депутат. Геращенко отметила, что в последний раз была в Лукъяновском СИЗО еще во времена Януковича, который бросал за решетку лидеров оппозиции.

"Это ненормально, когда власти надо сосредоточиться на борьбе с режимом Путина, а они ищут врагов внутри страны среди тех, кто выпустил катера и взял их на вооружение украинской армии", – добавила народный депутат.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", бывший политзаключенный оккупантов в Крыму Ахтем Чийгоз подчеркнул – невозможно объяснить, как власти Украины могут преследовать украинских защитников.

"Когда тебя оккупационная власть, твой враг, враг твоего государства бросает за решетку и считает сопротивление врагу преступлением – это понятно. А когда твоя власть Украины бросает за решетку офицеров и считает преступлением защиту твоего государства – это позор. Все, что я увидел, им сказал, что это быстро завершится, и они ждут помощи со стороны украинцев, поддержки. Они говорят – правда за нами и мы победим", – подчеркнул Чийгоз.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты "ЕС" обратились к Уполномоченному по правам человека относительно нарушений в деле генерала Павловского.