"Слуга народа" пришла на рассмотрение закона об олигархах в рубашке за почти 30 тыс. гривен. Фото
Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветила брендовую блузку, стоимость которой – почти 30 тыс. гривен. В дорогой одежде политик пришла на заседание Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня.
На стоимость одежды Дмитриевой указала парламентский корреспондент Анна Стешенко на своей странице в Facebook. Она поделилась фотографиями "слуги" в рубашке, указав, что это британский бренд Burberry.
"Пока все коллеги обсуждают законопроект президента "Об олигархах", можно пройтись по рядам в рубашке Burberry со вставками в тонкую полоску и аппликацией логотипа из новой коллекции почти за 1000 евро", – пошутила журналист.
Как написала она, средняя зарплата народного депутата – 35-40 тысяч грн в месяц.
"И не надо завидовать!" Во-первых, это красиво. И, поверьте, плевать они хотели на то, что их фотографируют в дорогих брендах. А вы это читаете. Носили и будут носить", – добавила Стешенко.
Добавим, Дмитриева на момент избрания в Раду работала главным врачом в частной стоматологической клинике в Днепре. В украинский парламент она прошла под № 106 в избирательном списке партии "Слуга народа".
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее в сети опубликовали курьезное фото народного депутата Дмитриевой, сделанное в Раде – коллега по парламенту засмотрелся на нее.
Фотографы поймали момент, когда Дмитриева пришла на работу с элитными часами швейцарской марки Jacob & Co, стоимость которых стартует от 3,8 тыс. евро.
"Слуга" также нарвалась на критику в сети из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах ВР.
На заседании парламента Дмитриеву сфотографировали в обуви ценой почти в тысячу евро.