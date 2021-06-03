"Слуга народа" пришла на рассмотрение закона об олигархах в рубашке за почти 30 тыс. гривен. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветила брендовую блузку, стоимость которой – почти 30 тыс. гривен. В дорогой одежде политик пришла на заседание Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня.

На стоимость одежды Дмитриевой указала парламентский корреспондент Анна Стешенко на своей странице в Facebook. Она поделилась фотографиями "слуги" в рубашке, указав, что это британский бренд Burberry.

"Пока все коллеги обсуждают законопроект президента "Об олигархах", можно пройтись по рядам в рубашке Burberry со вставками в тонкую полоску и аппликацией логотипа из новой коллекции почти за 1000 евро", – пошутила журналист.

Как написала она, средняя зарплата народного депутата – 35-40 тысяч грн в месяц.

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"И не надо завидовать!" Во-первых, это красиво. И, поверьте, плевать они хотели на то, что их фотографируют в дорогих брендах. А вы это читаете. Носили и будут носить", – добавила Стешенко.

Добавим, Дмитриева на момент избрания в Раду работала главным врачом в частной стоматологической клинике в Днепре. В украинский парламент она прошла под № 106 в избирательном списке партии "Слуга народа".

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее в сети опубликовали курьезное фото народного депутата Дмитриевой, сделанное в Раде – коллега по парламенту засмотрелся на нее.