Хотя разведданные это очень далекие от гадания документы, тем не менее элемент предположения о возможной масштабной интервенции России в Украину имеет место. Президент Соединенных Штатов Джо Байден опять заявил о принятом решении Путина вторгнуться в Украину и начать это с массированной бомбежки Киева. Это выглядит совершенно абсурдно на фоне консолидации Запада и объявления о гарантированных жестких санкциях против России. Москва вместе с Путиным совсем не готова воевать со всем миром.

Что касается Украины, то не готова воевать и с ней. Объяснение тут очень простое и его донесли до Путина его же генералы. Чтобы оккупировать Украину России требуется не 100-200 тысячная армия, а миллионная. К тому же потребуется помощь такого же количества коллаборантов, которых почти не осталось в Украине. На сегодняшний день, как и на завтрашний, никаких шансов оккупировать Украину у Кремля нет. Тогда зачем весь этот "сыр-бор"? Чтобы о России и Путине говорил весь мир и его, "великого полководца", этот мир уговаривал не начинать войну, иначе ему будет очень плохо. Ну, а провокации в Донбассе продолжатся.

Сравнение с интервенцией в Грузию 2008 года некорректно. Другие масштабы и геополитический вес государства. Украина это буфер между Россией и Западом. Если Запад "проглотит российскую пилюлю" в Украине, то следующим на очереди будет он. В Европе это начали понимать и последствия для путинского режима в случае "улета с катушек" Кремля будут для всей России катастрофические.

Следует согласиться с контраргументом, что миролюбивый Запад не поставил Кремль в угол после оккупации части территории Грузии и Украины. Теперь там пожинают плоды своей недальновидной политики. Откажись Европа еще в 2014 году от российского газа и нефти (это сложно, однако возможно), отключи SWIFT и запрети поставки запчастей ко всем западным автомобилям и самолетам, картина сегодня была бы другая. У Путина сорвались тормоза и потерялись берега. Он ждет "нашатырь", который так и не поднесли к его носу.