Каждый день общаюсь с представителями украинской публичной службы на временно оккупированных территориях. С Херсоном, Луганщиной, родным Запорожьем… С территориальными центрами центральных органов и местным самоуправлением. Разрабатываем и предоставляем актуальные рекомендации. Речь идет об обращении с документами, продовольственной логистике, организации эвакуации, создании гуманитарных коридоров...

Ни разу не чувствовала от коллег отчаяния, как бы там ни было тяжело. Все адаптировались к критическим условиям и стали центрами нашего государства там, где прорвался враг. По сути – частью гражданской армии, защищающей наши национальные интересы.

Публичные служащие демонстрируют на оккупированных территориях чрезвычайное лидерство. В Херсоне, например, они консультируют людей по правовым, финансовым и просто жизненным вопросам. Люди идут к ним, а не к "гауляйтерам" бродячих шапито, десантированных в общину оккупантами.

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Определяющую роль в области играет самоуправление. Сохранили силу большинство советов, работают коммунальные предприятия. Местные лидеры распределяют продовольствие, средства гигиены и лекарства, обеспечивают жизнедеятельность, восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

К сожалению, не все выдерживают безграничное напряжение. На днях ушел из жизни заместитель городского головы Херсона Анатолий Хоменко, с первых дней войны лично выезжавший на восстановление объектов и линий энергоснабжения. Ему было всего 62...

Местные лидеры обеспечивают присутствие Украины на оккупированных территориях. Заставляют своими действиями всех чувствовать, что Херсон, Донбасс и Луганщина – это Украина. Кстати, враг тоже это осознает. И в ответ – совершает террор.

Это звено борьбы требует поддержки всей страны. Задача центральной власти – компенсировать нехватку государственных услуг гражданам по линии фронта. К полному возвращению наших территорий. В настоящее время эти услуги частично или полностью недоступны. Причина – катастрофические разрушения или преступное давление на публичных служащих, ставших заложниками оккупантов.

Нам важно сохранить коммуникацию со своими гражданами. А вместе с этим – веру в общую победу. Коммуникация состоит из четких решений, облегчающих жизнь людей во время войны. Таких, например, как создание правительством стратегического запаса продуктов питания, которые бесплатно предоставляются жителям прифронтовых территорий. Или – разрешения КМУ отсрочить оплату коммунальных услуг, если у потребителя нет денег. Или – рекомендации Национального банка финансовым учреждениям ввести кредитные каникулы…

Безусловно, часть этих инициатив направлена ​​на помощь тем, кому труднее всего. Зато все, кто имеет силы, уверена, и дальше будут поддерживать государство налогами и регулярными уплатами.

Помним, что Украина – мощное цифровое государство. Мы привыкли к онлайн-услугам, и наше взаимодействие с государством часто не нуждается в формальном контакте. Сегодня отменяют еще больше лишних справок, даже электронных. Упрощена налоговая отчетность, чтобы граждане вообще этим не занимались на оккупированных территориях. Налоги уменьшены. Предприниматели получили возможность накопить сил и впоследствии открыть второе дыхание в бизнесе. Некоторые услуги может предоставлять лицо, уполномоченное местным территориальным сообществом. То есть это можно делать прямо у себя дома. В каждом городе есть ЦНАП. Можно обращаться в любой. Не обязательно по месту регистрации.

Создано несколько государственных контакт-центров и горячих линий. В НАГС мы тоже открыли свой колл-центр. Принимаем звонки с оккупированных территорий и предоставляем всю необходимую информацию. Уверена, что государство избежит информационного вакуума. Жители оккупированных территорий – почувствуют единство со своим государством. Украина победит. А "шапито гауляйтеров" отправится в последнее путешествие за гастрольной афишей "русского военного корабля".