Оккупанты предложили замглавы Харьковской ОГА сдаться, но были посланы вслед за российским кораблем

Российские оккупанты пытались провести переговоры с заместителем главы Харьковской ОГА Романом Семенухой. Они хотели, чтобы тот сдался, но были посланы чиновником вслед за российским кораблем.

Об этом Семенуха сообщил в Facebook. Выяснилось, что россияне написали ему в мессенджере и призвали "не доводить до гуманитарной катастрофы" и "подумать о своих гражданах и семьях".

В обмен на капитуляцию Семенухе обещали некие "гарантии безопасности" от оккупантов. Однако его ответ на такие предложения был коротким и понятным.

"Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!" – отметил заместитель председателя ХОГА.

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Напомним, что в ночь с 6 на 7 марта на подступах к Харькову велись активные боевые действия. Враг пытался прорваться, но ВСУ удалось удержать оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области за 11 дней войны от ранений во время артобстрелов российских военных и боевых действий погибли 209 человек. Среди них 133 гражданских, в том числе пятеро детей.

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