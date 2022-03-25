Оккупанты обстреляли в Харькове терминал аэропорта и супермаркет

В пятницу, 25 марта, российские войска в Харькове дважды обстреляли терминал аэропорта и супермаркет. Рашисты для этого воспользовались реактивной системой залпового огня.

Об этом сообщил в телеэфире глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. "Ночью также был обстрелян терминал аэропорта. Утром обстрелян супермаркет "Метро", где вряд ли продавалось какое-либо военное оружие или техника, или же этот супермаркет имел отношение к военной инфраструктуре", – говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОГА добавил, что Харьков в ночь на 25 марта подвергся обстрелам: "Общая их численность – 54. Это артиллерийские обстрелы, минометные и танковые обстрелы из систем реактивного огня".

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Харькове вражеские войска открыли огонь по мирным жителям. Люди стояли в очереди на получение гуманитарной помощи, когда по ним ударили рашисты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

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