В Харькове оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гумпомощью: есть раненые

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В Харькове российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям. Люди стояли в очереди на получение гуманитарной помощи, когда по ним ударили рашисты.

В результате обстрела есть раненые. Об этом сообщает "Суспільне Харків".

"В результате обстрела Харькова 24 марта есть раненые среди людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью", - отметило издание со ссылкой на информацию, полученную от представителей городских властей.

Пока информация и количество пострадавших от очередного военного преступления рашистов уточняется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов, в Харьковской области увеличилось количество атак.

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