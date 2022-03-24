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В Харькове оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гумпомощью: есть раненые
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В Харькове российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям. Люди стояли в очереди на получение гуманитарной помощи, когда по ним ударили рашисты.
В результате обстрела есть раненые. Об этом сообщает "Суспільне Харків".
"В результате обстрела Харькова 24 марта есть раненые среди людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью", - отметило издание со ссылкой на информацию, полученную от представителей городских властей.
Пока информация и количество пострадавших от очередного военного преступления рашистов уточняется.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов, в Харьковской области увеличилось количество атак.
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