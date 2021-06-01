Беспилотник наблюдателей ОБСЕ обстреляли на Донбассе

На неподконтрольной территории Донецкой области пророссийские боевики обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Они открыли огонь по дрону Миссии, который пролетал над позициями вооруженных формирований РФ.

О нарушении режима прекращения огня команда Миссии рассказала в ежедневном отчете №124 / 2021. Отмечается, что БПЛА наблюдателей, который выполнял объявленный полет, российские боевики обстреляли 30 мая неподалеку Новогригорьевка, что находится на неподконтрольной территории в 61 км северо-восточнее Донецка.

"Наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,8-1 км на северо-восток", – говорится в отчете.

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Команда Миссии приземлила беспилотник и покинула этот район.

Также в отчете сказано, что наблюдатели ОБСЕ в тот же день, 30 мая, потеряли контроль над пространственным положением другого беспилотника малого радиуса действия вблизи Дачного на оккупированной Луганщине. Однако вернуть дрон не удалось.

Напомним, 28 мая генеральная секретарша ОБСЕ Хельга Шмид прибыла с официальным визитом в Украину. Она сразу отправилась в Донецкую область. Как анонсировалось ранее, с украинскими чиновниками дипломатка планировала обсудить кризис в Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ермак встретился с генсекретарем ОБСЕ из-за Донбасса.