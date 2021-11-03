Волошин: ситуация на Донбассе накаляется, с наступлением холодов оккупанты активизируются

С наступлением осенних холодов российско-оккупационные войска на Донбассе активизируются. Применение украинской армией турецких беспилотников Bayraktar вынудит противника использовать политические механизмы, но не остановит его агрессию.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Влад Волошин. "У меня пессимистический прогноз, ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил все больше накаляется. Все крупнее становятся калибры, которыми обстреливают украинские войска, обстрелы становятся чаще и точнее", – заметил он.

Эксперт напомнил о том, что российские оккупационные формирования на Донбассе несколько дней подряд блокировали наблюдательную миссию ОБСЕ. По его мнению, таким образом противник пытался скрыть перегруппировку сил и средств и их перемещение ближе к линии разграничения.

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"Они будут осуществлять более активное силовое давление на Украину. Когда выпадает снег, меняется палитра на театре военных действий, на поле боя. Когда пропадает листва, меняются позиции, становится дальше видно, нужна другая маскировка", – сказал Волошин.

В этом контексте он спрогнозировал более активные разведывательные действия врага, в частности, огневыми средствами.

"Идет смена позиций, противник проводит разведку наших огневых средств, разведку огнем. Они прощупывают, где наши огневые точки, а значит, становится более активной перестрелка и канонада", – пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, как на действия противника может повлиять применение украинской стороной БПЛА "Байрактар", Волошин заверил, что этот факт наверняка был учтен, но он не будет сдерживать агрессора.

"Мы показали, что у нас есть средства для того, чтобы влиять на ход событий, и противник это увидел. Учитывая это, он будет вести боевые действия. Но он их не приостановит, а наоборот, активизирует", – заявил он.

В частности, эксперт не исключил, что российская сторона будет апеллировать к Минским соглашениям, обвиняя Украину в том, что она якобы нарушает их.

"Боевых средств, чтобы бороться с "Байрактарами", у них немного. Поэтому они будут вести себя по-другому, подключая к борьбе с нашими "Байрактарами" политический аспект", – предположил он.

Как писал OBOZREVATEL, 31 октября российско-оккупационные войска на Донбассе в очередной раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов украинских позиций был ранен боец ВСУ.