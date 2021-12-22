Кремль понимает, что своей нахальной демонстрацией силы возле границ Украины не достиг поставленной цели. В Украине никто не дрожит от звериного оскала Москвы, США и Европу крайне раздразнили сезонные (весенние, осенние) психические обострения Кремля относительно шантажа Киева и международного сообщества для удовлетворения своих захватнических аппетитов.

Российские угрозы сейчас бумерангом возвращаются Москве. Готов к употреблению пакет адских санкций против России в случае военного вторжения на украинскую территорию. Глобальные международные игроки наконец-то более критично стали подходить к запуску трубопровода Северный поток-2 в обход Украины, проигнорировано требование Владимира Путина относительно запрета Украине вступать в НАТО. Коллективный Запад считает это исключительно внутренним делом Киева.

Для того, чтобы отвлечь пристальное внимание американцев и европейцев от украинских дел и подготовки вооруженного нападения на Украину, Москва решила рассредоточить внимание НАТО п ЕС от главного вопроса безопасности на континенте: захват Россией украинских территорий в Крыму и на Донбассе. Москве сейчас крайне необходимо разжечь еще один костер вооруженного конфликта на европейской территории для облегчения реализации плана захвата еще одной части украинских земель. Поэтому сначала Москва попыталась нагнетать обстановку в Черногории. Но эта страна уже вступила в НАТО и там прочитали намерения Москвы, которая еще несколько лет назад там пыталась усилиями своей военной разведки совершить государственный переворот.

Потом россияне стали обострять ситуацию в Косово, где местные сербы вступили в клинч с албанским большинством. Однако в Косово находится достаточно мощный международный контингент миротворцев, который был приведен в боевую готовность. Даже приезд российского посла и военного атташе из Белграда к границам Косово с целью "выяснить ситуацию на месте", а на самом деле поощрять косовских сербов к открытому конфликту, не увенчался успехом. Брюссель и Вашингтон внимательно следили за ситуацией и были в постоянной коммуникации с Белградом и Приштиной. Опять неудача Москвы. Но потом Кремль достал из рукава козырную карту. В Боснии и Герцеговине стал расшатывать ситуацию ближайший сторонник В.Путина Милорад Додик, который есть представителем сербского народа в президиуме БиГ, а до этого долголетний президент Республики Сербской (РС) и председатель правящей СНСД (Партии независимых социал-демократов). М.Додик стал требовать возвращения сербскому энтитету – Республике Сербской целого ряда полномочий, которые в свое время были делегированы на общегосударственный уровень, включая сбор налогов, призыв в вооруженные силы, другие полномочия, что фактически сужало до минимума компетенции ряда общегосударственных структур БиГ, а также настаивать на упразднении института Высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, что эффективно действовал еще с времен окончания кровавых боевых действий.

М.Додик постоянно ездит в Москву на консультации, где всегда находит полную финансово-политическую поддержку Кремля. Там его и подталкивают к радикальным действиям. Плюс вскоре выборы, а значит можно показать избирателям энтитета лоббирование интересов именно РС. Интересно, что сначала М.Додик (начало 2000-х годов) имел поддержку Вашингтона, который видел в его политической силе альтернативу политическим партиям, которые были при власти во время войны в БиГ. Однако где-то с 2008 г. лидер СНСД меняет вектор политической ориентации с проамериканского исключительно на промосковский.

В Республику Сербскую массово заходят инвесторы из РФ, которые скупают все ликвидные предприятия энергетического сектора, плюс приход московских банков. К скупленным россиянами предприятиям прибывает новый менеджмент, который в своем большинстве ориентирован на российские спецслужбы (СВР и ГРУ – внешнюю и военную разведки), который начинает систематически "работать" со всеми политическими структурами РС. Особенно с руководством энтитета. Поэтому удивляться сейчас откровенно пророссийской политике руководства РС не приходится. Однако США, НАТО и ЕС должны быть готовыми, что РФ в Боснии может разжечь настоящую войну, где сразу появится как миротворец и будет подталкивать коллективный Запад вести переговоры уже с Кремлем для урегулирования очередного вооруженного конфликта, который, собственно, создала Москва. Ведь не поставки нефти и газа, а как раз коррупции, вооруженных конфликтов и нестабильности остается главной статьей российского экспорта. Москва зажигает спички возле бочки с порохом, каковым является Балканский регион. Это очень опасно, а значит европейцам и американцам нужно быть начеку.