Обвинение против Порошенко абсурдно, – Яценюк

Арсений Яценюк считает абсурдом обвинение Петра Порошенко в государственной измене. Об этом бывший премьер-министр Украины сказал в комментарии в ходе онлайн-трансляции программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я выразил четкую позицию по политическому преследованию лично Петра Порошенко, потому что считаю обвинения Петра Порошенко в государственной измене абсурдным и вообще неправовым, идиотским как с юридической, так и политической точки зрения", –считает Яценюк.

Он подчеркнул, что демократические силы в Украине должны продемонстрировать единство перед угрозой российского вторжения, отложив все политические дискуссии.

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"Это даже не может стоять на повестке дня. Будут выборы, там разберемся. Только для того, чтобы были выборы, нужно сохранить страну, нужно сохранить государство", – резюмирует Яценюк.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, В "ЕС" призвали власти не блокировать участие Порошенко в Совете Украина-НАТО в Брюсселе.