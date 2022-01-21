В 'ЕС' призвали власть не блокировать участие Порошенко в Совете Украина-НАТО в Брюсселе

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" инициировали безотлагательный прием в Офисе Генерального прокурора, чтобы передать пакет документов по командировке Петра Порошенко в Брюссель на Межпарламентский Совет Украина-НАТО. Он должен состояться в следующий понедельник.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Facebook. По ее словам, Порошенко является официальным членом делегации, а его участие в дискуссиях, авторитет и особые отношения с представителями этого международного института важно использовать для защиты страны.

"Это должны понимать и власть, если у нее осталась хоть капля здравого смысла и осознание ответственности за единство страны", – написала Геращенко.

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Она добавила, что генпрокурор Ирина Венедиктова отсутствовала, поэтому депутатов принял ее заместитель.

"Также адвокаты обратятся к следователям ГБР и в суд по поводу двухдневной международной командировки лидера оппозиции", – отметила нардеп.

"К сожалению, председатель ВР Руслан Стефанчук, который признает, что Петр Порошенко является членом этой делегации и имеет все соответствующие приглашения от наших партнеров, заявил, что он подпишет распоряжение о командировках сразу после разрешения следователей или Офиса Генпрокурора. Мы с удивлением воспринимаем такую позицию руководителя парламента, и напоминаем, что Верховная Рада – независимый орган власти, которым не руководят ни прокуратура, ни ГБР", – отметила сопредседатель фракции.

Она призвала следственные органы не блокировать политическую деятельность лидера оппозиционной фракции, особенно на фоне угроз безопасности, стоящих перед Украиной, и важности бороться за поддержку страны на дипломатическом фронте.

"Также мы расцениваем отказ главы Верховной Рады подписать соответствующее распоряжение без указаний прокуратуры как препятствование политической деятельности Порошенко и блокировку представительства нашей фракции в международной делегации", – подчеркнула нардеп.

"Призываем всех причастных оперативно рассмотреть командировочный вопрос Порошенко и не блокировать его, не усиливать негативное восприятие Украины и украинской власти в цивилизованном мире", – резюмировала Геращенко.