ОБСЕ возглавила представительница Швеции: СМИ напомнили, что она говорила об Украине

С 1 января председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год стала Швеция в лице министра иностранных дел Анн Линде.

Программа и приоритеты шведского председательства будут представлены в Вене (Австрия) 14 января, уточнила пресс-служба ОБСЕ. СМИ напомнили, что глава шведского МИД говорила об Украине.

Линде упомянула нашу страну в заявлении по поводу начала председательства Швеции в ОБСЕ наряду с Беларусью и Нагорным Карабахом, уточнив, что ситуации на этих территориях требуют постоянного и общего внимания со стороны организации.

"Естественно, это будет в нашей повестке дня в начале года", – уточнила она.

В декабре минувшего года на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий она также называла Украину в числе приоритетных задач, вспомнив о Донбассе и Крыме, пишет "УП".

"Мы будем основываться на усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", – заявила Линде.

Еще одним ключевым приоритетом шведский дипломат указала укрепление гендерного равенства.

"В соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности организации, мы будем делать упор на вовлечение и значимое участие женщин на всех этапах цикла конфликта и продвигать вперед повестку дня "Женщины, мир и безопасность". Это крайне важно для предотвращения и смягчения конфликтов, а также для укрепления мира", – сказала она.

Также задачей организации в наступившем году будет вовлечение гражданского общества в соответствующие встречи и форматы ОБСЕ, поддержка укрепления демократических процессов и права на свободу мнений и их свободное выражение.

В заключение Линде добавил, что будет тесно сотрудничать с недавно назначенным Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Что известно об Анн Линде?

Родилась в 1961 году.

Имеет степень бакалавра политических наук, социологии и экономики Стокгольмского университета.

В 1980-х годах работала в нескольких неправительственных организациях.

С 1990-х начала работать в правительственных учреждениях Швеции, занимая как политические, так и неполитические должности.

С 2013 по 2014-й возглавляла международное подразделение Партии европейских социалистов (ПЕС) в Брюсселе.

Была международным секретарем Шведской социал-демократической партии с 2000 по 2013 год.

До этого занимала должность министра по делам Евросоюза и торговли.

С 2014-го по 2016 год была статс-секретарем МИД.

С сентября 2019-го – министр иностранных дел Швеции.

Замужем, имеет двоих детей, живет в Стокгольме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 4 декабря новым генеральным секретарем ОБСЕ была избрана немецкий дипломат Хельга Шмид. 59-летний политик стала первой женщиной, возглавившей организацию.