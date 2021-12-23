Общественные организации и партии выступили против возвращения выборов "по закону Януковича"
Общественные организации и политические партии выступили с общим заявлением против возвращения к смешанной избирательной системе с закрытыми партийными списками.
Их заявление опубликовано на сайте движения "Честно".
"Парламент намерен вернуть мажоритарку и закрытые партийные списки.
Нардепы из группы "За майбутнє" 17 декабря 2021 года зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса. Глава фракции "Слуга народа" уже сделал заявление о том, что такая инициатива может набрать 300 голосов.
В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это значит, что избиратели, а не политические партии решают, кто должен попасть в советы.
Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев потребовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Избирательная реформа вошла, согласно результатам опросов, в топ-10 реформ, в которых нуждается страна.
Ввести открытые списки обещали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и ряд партий, которые баллотировались в парламент.
Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс таки был принят, но чтобы открытые списки не заработали на полную, сделали избирательную квоту в размере 25%. Теперь же даже и это продвижение в избирательной реформе пытаются отсрочить. Ни разу система открытых списков не была применена на парламентских выборах.
Коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку именно эта система позволяет засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции – кнопкодавы, а по мажоритарной системе – "гречкосії" и коррупционеры.
В парламенте мажоритарщики не могут нарабатывать качественно общегосударственную политику развития для Украины и для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей.
Очевидно, что на смену политической позиции повлияли последние социологические рейтинги политических партий. Учитывая, что большинство политических партий не занимается качественно партийным развитием, продают свои бренды на региональном уровне, они решили пренебречь таким достижением в развитии демократии Украины, как открытые списки.
Призываем парламентариев быть последовательными, выполнять свои обещания и сохранить открытые списки", – говорится в заявлении.
Заявление поддержали (приводим список на языке оригинала):
ГО "Рух ЧЕСНО"
ГО "Центр спільних дій"
ГО "Центр протидії корупції"
ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"
Фундація DEJURE
ГО "Інститут законодавчих ідей"
ГО "Антикорупційний штаб"
ВГО "Інститут політичної освіти"
ГО "StateWatch"
Міжнародний фонд "Відродження"
ВО "Автомайдан"
ГО "Ціна держави"
ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції" (ACREC)
ПП "Громадянська позиція"
ПП "Народовладдя"
ПП "Команда Симчишина"
ГО "Хмельницька ініціатива"
ГО "Центр політичних студій"
Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"
Центр прав людини ZMINA
ГО "Інститут світової політики"
ГО "Центр громадянських свобод"
ГО "Український світ"
Одеська обласна організація ВГО КВУ
ГО "Платформа прав людини"
Офіс ефективного регулювання BRDO
Bihus.Infо
"Вокс Україна"
ГО "Мережа відповідальних"
ГО "Центр демократії та верховенства права"
ГО "Харківський антикорупційний центр"
ГО "Інститут розвитку суспільних інновацій"
ГО Зелений Ірпінь
БО "Благодійний фонд "Восток-СОС"
ВГО "КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ"
Громадська організація "Школа медіапатріотів"
ВГО "Інститут "Республіка"
ВІ "Активна громада"
ГО "Інститут конструктивної журналістики та нових медіа"
ПП "Демократична сокира"
ГО "Жіночий Антикорупційний Рух"
ГО "Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров`я"
ГО "Об’єднаний ветеранський рух "ВзаємоДія"
ГО "Об’єднання вимушених переселенців Донбасу "ДОБРОТВОР"