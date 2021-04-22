Обращение Путина: имперский маразматик думает, что что-то решает в геополитике
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Впечатления по обращению Путина.
Имперский маразматик с неадекватными амбициями и ядерной дубинкой в руках еще думает, что он что-то решает в геополитике... Зря.
Киплинг оказался очень кстати. Ведь все помнят, как завершил Шерхан.
В нашем случае – именно Украина может сыграть роль Маугли и поставить крест на господстве ордынского обожженного тигра.
Слава Нации!
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Источник:Фейсбук Дмитрий Ярош