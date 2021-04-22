Впечатления по обращению Путина.

Имперский маразматик с неадекватными амбициями и ядерной дубинкой в руках еще думает, что он что-то решает в геополитике... Зря.

Киплинг оказался очень кстати. Ведь все помнят, как завершил Шерхан.

В нашем случае – именно Украина может сыграть роль Маугли и поставить крест на господстве ордынского обожженного тигра.

Слава Нации!

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