Обострение на Донбассе: в НАТО и ЕС анонсировали внеочередные заседания

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе на 13 апреля созвали внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться обострение Россией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы.

Для участия в нем в столицу Бельгии поедет глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, сообщили на Правительственном портале. Кроме этого, на следующей неделе главы оборонных ведомств стран Евросоюза тоже проведут заседание из-за обострения на Донбассе.

"Инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга от 6 апреля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба и члены НАТО обсудят агрессию РФ на границе Украины и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства. В рамках визита также состоится встреча министра со Столтенбергом.

В то же время в Европейском Союза анонсировали заседание министров иностранных дел из-за эскалации на украинском Донбассе. Оно состоится 19 апреля, сообщили на сайте Европейской комиссии.

"Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации", – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Кроме этого, Украина инициировала совместное заседание обеих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ – Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества – для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы и на временно оккупированных украинских территориях. Это произошло после того, как в Кремле отказались объяснить скопление войск у украинской границы.

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