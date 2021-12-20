ОАСК решил заблокировать конкурс на должность главы САП: в Офисе президента ответили

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В Офисе президента отметили, что решение не является окончательным.

Как сообщается на сайте суда, обнаружен пробел в законодательстве. Он касается лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса.

"Было принято решение об отмене порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса", – сказано в сообщении.

Как пояснили в ОАСК, оно мотивировано тем, что, в связи с изменениями в законодательстве, с 16 июля 2015 года конкурсная комиссия "была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка", а орган, которому такие полномочия передавались бы, не был законодательно определен.

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Отмечается, что суд рассматривал иск бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро с июня 2021 года и частично удовлетворил его.

В Офисе президента в свою очередь подчеркнули, что решение не является окончательным и будет тщательно проверено на предмет соответствия требованиям закона.

"На сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор проводился в соответствии с действующим законодательством", – сказано в сообщении.

Отмечается также, что пятый этап конкурса, который является завершающим, должен завершиться вовремя, согласно определенному комиссией графику.

В октябре OBOZREVATEL писал, что финальный этап конкурса по избранию главы САП был сорван. Тогда это вызвало недоумение со стороны США.